Четыре человека погибли при пожаре в украинском психинтернате

В результате пожара в украинском психинтернате в Луганской области погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте областной Национальной полиции.

Отмечается, что пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната разгорелся около девяти вечера в воскресенье, 22 декабря. На место происшествия выехали пожарные, полиция и следственная группа. В результате ЧП погибли четыре человека, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Возгорание удалось локализовать в 21:32 и полностью ликвидировать в 22:55. В ходе работ выяснилось, что пожар начался в одной из палат. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела по статьям о «нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности» и «служебной халатности».

Ранее в Киеве в одном из зданий Национального авиационного университета также разгорелся пожар. Более 300 проживающих в нем студентов эвакуировали.

В Одессе 4 декабря в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова, начался крупный пожар. В здании располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате трагедии погибли 16 человек. Следствие пришло к выводу, что возгорание стало результатом неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



