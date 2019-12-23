Сотни студентов эвакуировали из киевского общежития из-за пожара

Из киевского общежития из-за пожара были эвакуированы сотни студентов. Об этом сообщает издание «Информатор».

Пожар разгорелся в ночь на 23 декабря в одном из зданий Национального авиационного университета. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 00:35. К моменту прибытия бригады пожарных на место происшествия здание было заполнено дымом. Более 300 проживающих в нем студентов эвакуировали.

На месте происшествия работали 14 единиц техники и около 35 пожарных. В ходе их работы выяснилось, что возгорание произошло в нежилом помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого. Причины и последствия пожара были ликвидированы, в результате происшествия никто не пострадал.

В Одессе 4 декабря в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова, начался крупный пожар. В здании располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате трагедии погибли 16 человек. Следствие пришло к выводу, что возгорание стало результатом неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

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