Певица Луна выпустила клип с множеством полуголых лесных нимф

ЛУНА / YouTube

Украинская певица Луна выпустила клип Female Trip («Женский трип») на песню «Золотые лепестки». Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артистки в среду, 25 декабря.

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В клипе множество полуголых лесных нимф танцуют среди деревьев, облизывают листья и лежат на траве, облепленные улитками. Песня «Золотые лепестки» вошла альбом «Транс», релиз которого состоялся 4 октября.

Луна — 29-летняя Кристина Герасимова. В ее дискографии четыре студийных пластинки. Герасимова — бывшая жена музыканта и продюсера Юрия Бардаша, основателя группы «Грибы».

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