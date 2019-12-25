Судья рассказал о «спасении мозга» бойца ММА

Судья Фрэнк Тригг, обслуживающий бои по правилам смешанных единоборств (ММА) в промоушене Bellator, опубликовал в Instagram переписку с бойцом Нейтом Йосимурой. Американец на турнире Bellator 236 потерпел поражение нокаутом от Чэса Данауэра.

Йосимура поблагодарил Тригга за то, что тот вовремя остановил поединок. Это действие, по мнению бойца, «спасло его мозг» от повреждений. Спортсмен отметил, что не помнит самого нокаута и осознал всю его тяжесть только после просмотра видеозаписи.

Поединок с Данауэром был для Йосимуры дебютным в профессиональных ММА. В любительских соревнованиях на его счету четыре победы в четырех поединках.

23 июля умер российский боксер Максим Дадашев. Спортсмен был доставлен в больницу после нокаута в бою с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Там ему провели трепанацию черепа. Позже выяснилось, что во время поединка у Дадашева случился инсульт.

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