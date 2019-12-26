Умер продюсер «Маски Зорро» и «Нечто»

Голливудский продюсер Дэвид Фостер скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Deadline.

Причина смерти не уточняется. Похороны кинематографиста пройдут 2 января в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что Фостер занимался кино на протяжении 60 лет и спродюсировал такие картины, как «Нечто», «Маска Зорро», «Земное ядро», «Короткое замыкание», «Война Харта» и «Дикая река». Его сын Гари Фостер также работает продюсером.

В 1974 году кинематографист основал компанию Turman-Foster Company вместе с другим продюсером Лорунесом Турманом, известным по ленте «Выпускник». Они занимались такими проектами, как «Бассейн утопленников», «Герои» и «Беги без оглядки».

15 ноября стало известно о смерти продюсера и актера Бранко Лустига. Во время Второй мировой войны он попал в концлагерь Освенцим, а затем — в Берген-Бельзен. Этот опыт лег в основу картины «Список Шиндлера», благодаря которой в 1994 году Лустиг стал первым хорватом, награжденным премией «Оскар».