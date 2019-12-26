Новичок АПЛ потерял очки в матче с аутсайдером лиги

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 26 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На гол Жерара Деулофеу на 26-й минуте хозяева ответили точным ударом с пенальти в исполнении Оливера Норвуда.

«Шеффилд» имеет в активе 29 очков и располагается на шестом месте в чемпионате. «Уотфорд» набрал 13 очков и переместился с последней, 20-й позиции на предпоследнюю.

В следующем туре «Шеффилд» 29 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Уотфорд» днем раньше на своем поле примет «Астон Виллу».

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