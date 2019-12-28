Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную 19-го тура АПЛ

Определена сборная 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (три футболиста) получил «Ливерпуль», разгромивший «Лестер» (4:0). Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Том Хитон («Астон Вилла»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон (оба — «Ливерпуль»), Адам Вебстер («Брайтон»), Ян Беднарек («Саутгемптон»).
Полузащитники: Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).
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