Депутат Рады попозировал с убитыми носорогом, гиеной и редкой антилопой

Украинское общественное движение «Честно» опубликовало в своем Facebook фотографии, на которых депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич позирует с убитыми животными. Один из снимков — с мертвой редкой антилопой ориксом — также появился на сайте africatrophyhunting.com, специализирующемся на сафари.

В подписи к кадру с антилопой говорится, что Шуфрич охотился на суперредкого золотого орикса в южноафриканской пустыне Калахари.

На всех фотографиях народный депутат позирует с ружьем.

Нестор Шуфрич — депутат Верховной Рады нескольких созывов, президент украинской Федерации стрельбы из лука, фигурант антикоррупционных расследований.

В конце 2018 года Сергей Левченко, занимавший в то время пост губернатора Иркутской области, убил спящего в берлоге медведя. В сети потребовали отправить главу региона в отставку, однако это произошло только спустя год — президент России Владимир Путин уволил Левченко из-за неудовлетворительных результатов ликвидации последствий паводка.

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