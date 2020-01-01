Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России

Федеральный суд Северного округа штата Техас отменил штраф в размере двух миллионов долларов (123,8 миллиона рублей) нефтегазовой компании ExxonMobil, который ей назначили американские власти за нарушение санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство компании и признал наложенный властями штраф неправомерным.

Отдел Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) наложил штраф на ExxonMobil за нарушение санкций, связанных с ситуацией на Украине, еще в 2017 году. Руководители дочерних компаний заподозрили в том, что они «вели бизнес с лицами, внесенными в американский черный список», в период с 14 по 23 мая 2014 года.

Санкции против России были введены Соединенными Штатами и рядом стран Евросоюза весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Они включают ограничения финансового и технического характера.

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