«Лестер» выиграл второй матч подряд в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 36-й минуте «лис» вывел вперед Айосе Перес. Через три минуты преимущество «Лестера» удвоил Джеймс Мэддисон. Во втором тайме забил Хамза Чодури.

«Лестер» набрал 45 очков и остается на втором месте в чемпионате. «Ньюкасл» имеет в активе 25 очков и находится на 11-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 11 января на своем поле примет «Саутгемптон». «Ньюкасл» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

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