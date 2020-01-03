Названы самые матерящиеся города России

Эксперты провели массовый опрос населения и выяснили, в каких городах России люди чаще используют ненормативную лексику. Об этом со ссылкой на исследование Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России сообщает «Российская газета».

Респондентам задавали вопрос о том, насколько часто в их круге общения используются нецензурные выражения. Опрос затронул города с населением более 250 тысяч человек.

Самыми матерящимися среди них оказались Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Как выяснилось, Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург и Химки — города, жители которых реже всего прибегают к матерной брани.

Авторы исследования соотнесли показатель «чистоты» речи с различными показателями благосостояния населения: качеством дорог, финансовой грамотностью и заботой о собственном здоровье. Они установили, что города, где меньше матерятся, как правило, отличаются более высоким уровнем жизни.

В то же время населенные пункты, где ненормативная лексика широко используется, в среднем благоприятнее для бизнеса: их население больше расположено к предпринимательству, в них ниже уровень оплаты труда. «С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели», — приводит издание слова директора института Алексея Зубца.

17 декабря сообщалось об исследованиях, доказывающих пользу мата для рабочего коллектива: использование ругательств повышает доверие между людьми и помогает передать смыслы и эмоции, которые не вышло бы донести с помощью повседневного языка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!