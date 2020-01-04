Рекламу игры с отсылкой к убийству Сулеймани сочли возмутительной

Пользователей сети возмутила реклама видеоигры Conflict of Nations: World War 3, которая отсылает к убийству США иранского генерала в Ираке. На произошедшее обратило внимание издание Daily Mail.

Реклама стратегии появилась в Twitter. «Иран начинает Третью мировую войну? Прямо сейчас смоделируйте в Conflict of Nations любой сценарий, какой только можете придумать!» — говорится в описании. В сообщении также используется популярный хештег про приближение войны — #WWIII: под ним в сети делятся впечатлениями от первых дней 2020 года.

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Реклама отсылает к ухудшению отношений между Ираном и США из-за американской операции, во время которой был убит генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Подобное использование ситуации для раскручивания Conflict of Nations пользователи сочли по меньшей мере неуместным. «Я люблю стратегии, но это невероятно безвкусная и отвратительная реклама. Позор вам», — прокомментировал один из юзеров.

«Давайте проясним: если Третья мировая действительно случится, то ее начнут США и Дональд Трамп, а не Иран», — написал другой. Он также охарактеризовал игру как «дерьмовую пропаганду». Под рекламным постом пользователи массово отметили, что пожаловались на рекламу.

Conflict of Nations — бесплатная военная стратегическая игра. Ее разрабатывает гамбургская студия Dorado Games. Комментариев со стороны компании пока не поступало.

Глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

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