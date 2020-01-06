В сети удивились словам лауреатки «Золотого глобуса» об абортах для 118-летних

Американская актриса Мишель Уильям, ставшая лауреаткой «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль мини-сериала или телевизионного фильма, прочитала речь о праве женщин на аборт в любом возрасте и удивила интернет-пользователей. Об этом они высказались в Twitter.

Как пишет The New York Times, в ходе вручения статуэтки актриса высказалась на тему доступности для женщин абортов. Она указала на тот факт, что в жизни могут случаться события, которые невозможно планировать, поэтому право решать вопросы, связанные с деторождением, исключительно важно. «Женщины от 18 до 118, когда придет время выбирать, пожалуйста, делайте это в ваших собственных интересах», — призвала она.

Под записью в Twitter сотрудника BuzzFeed News разгорелся спор между противниками абортов и сторонников права выбора. В то же время некоторые юзеры обратили внимание на то, что 118-летних женщин не волнует тема абортов.

«Разве интересы 118-летних женщин связаны с правом на аборт, а не с медицинским уходом или выходом на пенсию?» — удивился микроблогер @Jimmy__Blanco. «Вообще-то 118-летние женщины не могут забеременеть — по крайней мере это не происходит случайно», — подчеркнул @EmilioMartinez.

Мишель Уильямс получила премию за роль в мини-сериале 2019 года «Фосси/Вердон». Она сыграла танцовщицу Гвен Вердон, состоявшую в профессиональных и романтических отношениях с хореографом Бобом Фосси.

77-я церемония вручения «Золотых глобусов» прошла 6 января в отеле «Беверли Хилтон» в Беверли Хиллс, Калифорния.

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