В США раздали «Золотые глобусы»

В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщает ТАСС.

Голливудская ассоциация иностранной прессы выбрала лучшим драматическим фильмом картину «1917». Сэм Мендес получил статуэтку в номинации «Лучший режиссер» за этот же фильм.

Лучшим драматическим актером критики назвали Хоакина Феникса за роль Джокера в одноименном фильме, Рене Зеллвегер получила кинопремию в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» за фильм «Джуди».

Больше всего наград собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Картина была отмечена премиями за лучший сценарий, за лучшую мужскую роль второго плана и главным призом в номинации «комедия/мюзикл».

Мини-сериал «Чернобыль» удостоился премии в номинации «Лучший телесериал или телефильм». Лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская черная комедия «Паразиты».

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