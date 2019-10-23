Жена отказалась жаловаться в полицию на заставившего ее сделать аборт россиянина

Жительница Дагестана, которую муж заставил сделать аборт, узнав, что она беременна девочкой, отказалась заявлять в полицию на своего супруга. Об этом сообщила заместитель директора республиканского центра защиты детей и материнства «Дом на горе» Фарида Бахшиева, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящий момент 19-летняя россиянка находится дома у одной из сотрудниц центра. Бахшиева отметила, что обычный план реабилитации не подходит, поскольку женщине угрожает опасность. Среди вариантов, который можно предпринять в данный момент, — вернуть ее к родителям, но с ними после замужества она не поддерживала связь, либо эвакуировать для дальнейшей реабилитации, указывает замдиректора.

Как рассказали в центре, женщина находится в подавленном состоянии, не хочет иметь никаких отношений с мужем и более того — видеть его. «Это типичное поведение жертв домашнего насилия. Она не хочет заявлять на него и, таким образом, выгораживает своего насильника», — добавила Бахшиева.

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Пострадавшей оказалась уроженка Ставропольского края Зарема, вышедшая замуж за жителя Дагестана, для которого это был уже третий брак — от первых двух у него родились две дочки. Родители девушки были против этих отношений, в связи с чем она сбежала и переехала жить в республику. Как сообщалось накануне, 22 октября, мужчина, узнав, что Зарема ждет девочку, «кричал и бил кулаками» по столу, требуя сделать аборт. Он аргументировал это тем, что не хочет третью дочь и женился ради рождения сына.

Супруг якобы утверждал, что «нормальные женщины рожают сыновей», и «чем он хуже» рэпера Тимати, у которого родился сын. На фоне скандала россиянин избил Зарему, угрожал ей, после чего отвез жену в клинику, где ей сделали аборт.

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