Дагестанец захотел сына и заставил жену сделать аборт

Житель Дагестана заставил жену сделать аборт, узнав, что она беременна девочкой. Об этом сообщила супруга мужчины Зарема, передает «Комсомольская правда».

О том, что она ждет девочку, Зарема узнала на 12-й неделе беременности. Это третий брак ее мужа, и от первых двух у него родились две дочки. Узнав, что Зарема тоже ждет девочку, мужчина «кричал и бил кулаками» по столу, требуя сделать аборт. Он аргументировал это тем, что не хочет третью дочь и женился ради рождения сына.

Девушка отметила, что после новости о рождении сына у рэпера Тимати дома случился новый скандал — муж якобы утверждал, что «нормальные женщины рожают сыновей», и «чем он хуже» Тимати.

Муж отвез Зарему в клинику, где ей сделали аборт. После этого девушка тайком сбежала от супруга и обратилась в местный кризисный центр для женщин. Она также заявила, что не вернется к мужу. В центре защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» сообщили, что 18,8 процента всех абортов совершаются в Дагестане по половому признаку.

Ранее стало известно, что в России захотели увеличить родовой сертификат на тысячу рублей и направить эти деньги на психологическую помощь беременным женщинам. Таким образом в стране хотят сократить количество абортов. С таким предложением в сентябре выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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