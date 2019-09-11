Правительство отказалось жалеть деньги на профилактику абортов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил расширить функции родового сертификата для профилактики абортов. Об этом он рассказал в среду, 11 сентября, в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Есть целый ряд инструментов, которые уже работают, тот же самый родовой сертификат. Его можно было бы использовать и в этом значении, то есть, например, на оказание психологической поддержки, на консультации, немножко увеличив его стоимость», — сказал глава правительства.

В ответ на заявление Медведева участвовавшая в программе министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила, как можно было бы применить этот инструмент для развития психологической работы с женщинами.

«Мы бы хотели иметь такие стимулирующие доплаты медицинским психологам и другим медицинским работникам, которые работают в этих отделениях, в женских консультациях, в родильных домах», — отметила она, уточнив, что в последнее время уже была выстроена система «доабортных консультаций», в рамках которой попавшим в сложные жизненные ситуации женщинам оказывается социальная и психологическая помощь.

Глава правительства, комментируя высказывание Скворцовой, указал на то, что на спасение жизней «нельзя жалеть денег», и поручил министру здравоохранения подготовить предложения по этому вопросу.

Ранее в РПЦ сравнили делающих аборт женщин с сорняками и призвали россиян «не превращаться в европейцев, у которых 11 глав государств вообще не имеют детей». «Они ради участия в фильмах убили трех людей и еще этим хвалятся, или ради участия в каких-то балетах их прикончили! (...) Я бы их изгнал для начала», — заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов).

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