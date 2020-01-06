В России свиньи зашли в магазин и нализались алкоголя

Видео: t.me/huepub

Три свиньи пробрались в алкогольный отдел российского супермаркета и нализались алкоголя. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Hue.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов «Пятерочка», при этом город, в котором происходят события, в видео не уточняется. На распространенных кадрах три некрупные свиньи ходят около алкогольного отдела, в это время за кадром слышен возмущенный голос. «Это свинарник или магазин?» — интересуется мужчина. Покупатели переговариваются друг с другом и утверждают, что никто не знает, как свиньи появились в магазине.

В середине ролика одно из животных, подошедшее вплотную к нижней полке, на которой стояла алкогольная продукция, начинает обнюхивать ее и разбивает две бутылки. После этого все три свиньи слизывают с пола напитки.

В октябре 2017 года цирковые еноты сбежали во время гастролей в украинском городе Сторожинец и напились алкоголя в разгромленном ими магазине. В течение трех дней у них было сильное похмелье, поэтому выступать в цирке пришлось другим енотам.

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