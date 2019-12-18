Пожарные спасли двух визжащих свиней из бака с нечистотами

В китайской провинции Гуйчжоу пожарные спасли двух визжащих свиней, которые упали в резервуар с нечистотами. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Плита, которой был накрыт септик, не выдержала веса животных. В результате они провалились в бак, не сумели выбраться и пронзительно закричали.

Чтобы вытащить свиней, некоторым пожарным пришлось раздеться и залезть в септик. Пока коллеги вытягивали животных при помощи веревки, они подталкивали их сзади.

Обеих свиней успешно выловили из нечистот. Только оказавшись на поверхности, они успокоились и перестали визжать.

В августе сообщалось, что жительница американского штата Орегон упала в септик и провела там три дня. Чтобы поднять ее на поверхность, спасателям понадобилось около 30 минут.

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