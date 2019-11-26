Дикие свиньи растерзали сиделку перед домом стариков

Сиделка из американского города Анауак, штат Техас, погибла в результате нападения диких свиней во дворе своих подопечных. Об этом сообщает издание Daily Mail.

59-летняя Кристин Роллинс (Christine Rollins) около года ухаживала за пожилой парой. В воскресенье, 24 ноября, женщина должна была в очередной раз прийти к подшефным, но не появилась в назначенный срок. Тогда 84-летний хозяин дома вышел на улицу и обнаружил Роллинс лежащей во дворе между машиной и входной дверью.

Шериф округа Чамберс Брайан Хоуторн (Brian Hawthorn) рассказал, что, предположительно, женщина вышла из машины, закрыла ее и направилась к входной двери, когда на нее напали несколько диких свиней.

На теле жертвы обнаружены множественные повреждения, характерные для нападения диких животных. Результаты вскрытия подтвердили, что причиной смерти стала «кровопотеря в результате нападения диких свиней».

По словам Хоуторна, гибель в результате нападения диких свиней — очень редкий инцидент. В США зафиксировано шесть подобных случаев.

Сначала предполагалось, что сиделку атаковали собаки, которых держали владельцы дома. У пожилой пары живут пять собак, в том числе один специально обученный лабрадор и четыре корги.

Многие жители штата обращались в полицию с жалобами на то, что дикие свиньи разрывают их дворы. Эти животные опасны для людей: они агрессивны и перемещаются стаями. Сотрудники шерифа даже поставили ловушки, чтобы убедиться, смогут ли они поймать хоть одну свинью.

Ранее сообщалось, что по украинскому городу Черновцы более суток бегал дикий кабан и пугал местных жителей. Попытки поймать зверя закончились неудачей, пока горожане сами не загнали его на территорию городской церкви.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



