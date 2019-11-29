Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери. Об этом сообщает информационный портал World of buzz.

Три года назад 24-летняя Чжан Чжиюань закончила университет и вернулась в родной город, чтобы выращивать две тысячи свиней на семейной ферме. Девушка регулярно кормит скот и следит за порядком в свинарнике, а по утрам продает свинину на рынке. «Людям кажется, что растить свиней — недостойная работа, на которой не нужно прикладывать особых усилий. Это не так. В своем деле я применяю знания, полученные в университете», — подчеркнула китаянка.

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По словам Чжиюань, родители и братья с сестрами не поддерживают ее стремление работать в свинарнике. Они полагают, что образованная девушка должна переехать в мегаполис и занять высокооплачиваемую должность. Тем не менее, сама Чжан намерена остаться на ферме и помогать родителям справляться с их обязанностями.

К будущему жениху Чжиюань не предъявляет высоких требований. Для нее достаточно, чтобы мужчина мог поднять предмет весом хотя бы в половину свиньи. Несмотря на опасения отца, девушка не обделена вниманием противоположного пола и получает «уйму признаний в любви».

В марте владелец одной из крупнейших в Таиланде плантаций дуриана пообещал награду жениху его младшей дочери. Он намеревался найти прилежного и работящего мужчину без вредных привычек, который бы разбирался в разведении дуриана. Вскоре миллионер ужаснулся наплыву кандидатов и отменил состязание. Тем не менее он выразил готовность заплатить будущему мужу десять миллионов бат (21,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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