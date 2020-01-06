Россия объяснила блокирование заявления Совбеза ООН по Ираку

Заявление Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в столице Ирака Багдаде было заблокировано, так как не учитывало гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По словам российского постпреда, когда заявление Совбеза ООН было почти готово и согласовано с Россией, произошла атака американских сил по аэропорту Багдада. Случившееся невозможно было не учесть в заявлении Совета, объяснил он. Поэтому российская сторона заявила, что может предложить к нему поправки. «Но такие поправки определенно были бы неприемлемы для наших американских коллег», — отметил Небензя.

Постпред подчеркнул, что российская сторона осуждает «любые атаки на любые дипломатические учреждения», в том числе и нападение на американское посольство.

Ранее США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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