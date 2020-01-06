США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в американской миссии при ООН, 27 стран выступили против нападения на посольство в Багдаде. Это «резко контрастирует» с молчанием по этому поводу Совбеза ООН, два постоянных члена которого — Россия и Китай — не позволяют сделать Совету заявление.

Отмечается, что заявления Совета безопасности ООН должны быть согласованы всеми 15 его членами.

Ранее Россия и Китай заблокировали заявление Совбеза ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря. Тогда сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это, в свою очередь, произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45.

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