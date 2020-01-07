Бывший боец UFC порассуждал об «ауре непобедимости» Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен высказался относительно выступлений россиянина Хабиба Нурмагомедова. Видео опубликовано на YouTube-канале Соннена.

42-летний американец отреагировал на слова тренера Фираса Захаби, который усомнился в том, что Нурмагомедов смог бы повалить на канвас бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) канадца Жоржа Сен-Пьера. По словам Соннена, благодаря выступлениям в клетке, 31-летний россиянин окружил себя «аурой непобедимости». Из-за этого, как считает эксперт, рассуждения о шансах других бойцов в поединке с Нурмагомедовым приковывают к себе внимание.

«Хабиб ведет себя в поединке как большой парень. Он выглядит крупнее соперников. Способен повалить кого угодно, а потом контролировать, словно у него преимущество в весе килограммов в 40. Но мне сложно представить, что он мог бы выглядеть мощнее Сен-Пьера», — отметил Соннен.

Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019-го. При этом канадец продолжил заниматься единоборствами. В окружении Нурмагомедова неоднократно заявляли о готовности провести поединок против бывшего чемпиона. Сен-Пьер также высказывался о возможном бое. При этом канадский спортсмен отметил, что руководство UFC выступало против проведения поединка.

Нурмагомедов одержал 28 побед в MMA, 12 из них — в UFC. Ближайший бой россиянин проведет 18 апреля против американца Тони Фергюсона. Россиянин является действующим чемпионом организации в легком весе.

Соннен известен по выступлениям в UFC и Bellator. Американец становился претендентом на титул чемпиона UFC.

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