Бывший чемпион UFC Сен-Пьер порассуждал о возвращении

Канадский боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер поделился своим мнением относительно возможного возвращения в спорт. Интервью со спортсменом вышло на YouTube-канале Чейла Соннена.

38-летний канадец отметил, что до сих пор тренируется и уверенно чувствует себя в спаррингах с более молодыми партнерами. «Если ты спросишь меня о возвращении в октагон сразу после тренировки — я соглашусь! А когда возвращаюсь домой, приходит понимание, что я уже завязал с MMA. В общем, я где-то посередине», — заявил Сен-Пьер.

Боец также рассказал о том, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) были «категорически против» его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. «Это реально могло произойти. У меня была идея стать чемпионом в трех весовых категориях. Мои агенты стучали во все двери, но в UFC отказались», — добавил он.

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Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019-го. Он дважды становился чемпионом UFC в полусреднем весе и один раз выигрывал титул в средней весовой категории. На счету канадского бойца 27 побед и два поражения в MMA.

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