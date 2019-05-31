Бывший чемпион UFC Сен-Пьер порассуждал о будущем в рестлинге

Бывший боец смешанного стиля (MMA) канадец Жорж Сен-Пьер подтвердил, что на него выходили представители World Wrestling Entertainment (WWE). Об этом сообщает MMA Fighting.

38-летний ветеран сообщил, что встреча с представителями WWE состоялась в июле 2018-го. «Возможно, я бы согласился на специальное участие в одном из шоу. Не уверен, что мне захочется заниматься рестлингом на еженедельной основе и зарабатывать этим. Но на один раз — почему нет?» — прокомментировал ситуацию Сен-Пьер.

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В феврале 2019-го Сен-Пьер объявил о завершении профессиональных выступлений. Канадец дважды становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе и один раз выигрывал титул в средней весовой категории.

В WWE выступает бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи. Брок Леснар также известен по выступлениям в обоих промоушенах. Американец стал чемпионом UFC в тяжелом весе после того, как стал известным рестлером в WWE.

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