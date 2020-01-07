ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру

В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что США должны выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры международной организации. Он отметил, что ООН будет вовлечена в решение визовых проблем с государствами-участниками заседания Совбеза. Дюжаррик также адресовал постпредствам Ирана и США вопрос о выдаче визы главе иранского МИД.

Ранее 7 января сообщалось, что США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН. Решение связано с усилением напряженности между двумя странами после убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными.

Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично американский лидер Дональд Трамп. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть. Иран пообещал атаковать американские военные объекты в ответ на убийство генерала, глава Белого дома же пригрозил, что в этом случае США нанесут удары по 52 целям на территории Ирана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!