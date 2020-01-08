В США захотели разрешить конфликт с Ираном; о нежелании развязывать войну заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CNN.

Эспер рассказал, что Соединенные Штаты ждут от Ирана шагов по деэскалации конфликта. По его словам, у американской стороны есть доказательства, оправдывающие убийство генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Глава Пентагона объяснил, что один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером для планирования атак на американских военных или объекты.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что Сулеймани перед убийством готовил сразу несколько атак на дипломатов и военных из США. По его словам, Трамп был в курсе таких планов и именно поэтому приказал провести операцию по устранению иранского генерала.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство в Ираке.

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