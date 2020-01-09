Сотрудницу российского военного госпиталя засудили за выдачу молока «за вредность»

В Москве с сотрудницы Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко взыскали месячную зарплату за выдачу молока врачам и медсестрам «за вредность» — на поддержание здоровья персонала она израсходовала 56 тысяч литров продукта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, инспектор труда Варвара Г. нанесла учреждению ущерб в размере 3,3 миллиона рублей. По мнению офицеров, сотрудница госпиталя не имела права выдавать молоко. Мосгорсуд взыскал с нее 50 тысяч рублей.

Обеспечение бесплатным молоком и другими продуктами на вредных производствах закреплена статьей 222 Трудового кодекса.

В марте 2019 года власти оштрафовали один из магазинов Екатеринбурга за помощь бедным. Магазин обязали списать и выкинуть всю просроченную продукцию, которую торговая точка предлагала забрать бесплатно.

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