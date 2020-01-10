Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером

В городе Камень-на-Оби Алтайского края мальчик оплатил проезд блогерше Наталье Мишиной и получил 1,5 миллиона рублей. Мишина рассказала об этом на своей странице в Instagram.

Блогерша написала, что ехала с сыном в автобусе, когда тот начал капризничать. Пока она успокаивала ребенка, незнакомый им мальчик оплатил проезд. Затем он рассказал, что живет вдвоем с матерью. По словам Мишиной, семья мальчика делает ремонт, и им не хватает денег. Она также отметила, что школьник назвал только свое имя, но ей все же удалось разыскать его семью.

Женщина выложила историю в социальной сети с реквизитами карты матери мальчика. За сутки для семьи школьника было собрано 1,5 миллиона рублей. По словам блогерши, она также одна воспитывает сына.

Ранее в январе сообщалось о россиянине, который купил лотерейный билет за 50 рублей и стал мультимиллионером. Житель Пензенской области выиграл 123 миллиона рублей.

1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей — это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы. Имя победителя пока неизвестно. Его пригласили за выигрышем в столичный лотерейный центр. В праздничном тираже приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!