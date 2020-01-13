Россияне поделились ожиданиями от 2020 года

Большинство россиян ожидают, что 2020 год окажется лучше предыдущего, и смотрят в него с надеждой. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Левада-центра».

Доля опрошенных, верящих в то, что наступивший год будет «безусловно лучше», оказалась рекордной с 1990 года (12 процентов). В целом только четыре процента российских граждан убеждены, что новый год окажется хуже предыдущего. Около трети респондентов не ожидают каких-либо изменений («Думаю, что будет не хуже», «Вряд ли что-нибудь изменится»).

Кроме того, достигло максимума число россиян, с надеждой смотрящих в 2020 год. С 2013-го этот показатель вырос в полтора раза — до 71 процента. Тревогу и неуверенность ощущает 17 и 11 процентов россиян соответственно. Две трети респондентов считают, что наступивший год будет для них «определенно спокойным» и «скорее спокойным». Более четверти заявили об ожидании напряженности.

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В то же время россияне предполагают, что год будет напряженным для политической жизни и экономики (55 и 57 процентов соответственно). О противоположным ожиданиях заявили около трети опрошенных (31 процент). Также увеличилась доля граждан, которые считают невозможным конфликт с США и НАТО (75 процентов), соседними странами (67 процентов), массовые эпидемии в России (63 процента) и крупные техногенные катастрофы (51 процент). Возможными россияне назвали экономический кризис (49 процентов), а также коррупционные скандалы и отставки министров (66 процентов).

В конце 2019-го россияне оценили уходящий год. По данным ВЦИОМ, трудным уходящий год сочли 43 процента опрошенных, еще 15 процентов сказали, что он был очень тяжелым. Позитивно отнеслись к этому периоду 30 процентов респондентов. Четыре процента заявили, что год оказался удачным.

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