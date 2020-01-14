В российском городе нашли зеленый снег

Жители Челябинска нашли снег зеленого цвета на въезде в город со стороны Екатеринбурга. Окрашивание могло произойти из-за попадания в снег пыли гранитного карьера, написал в своем Telegram-канале начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

По словам эколога, угрозы для здоровья населения в этом снеге нет. «Это частицы природных материалов и горных пород. Но несмотря на это, распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия», — отметил он, подчеркнув, что в случае выявления нарушений в работе карьера по добыче полезных ископаемых предприятие будет привлечено к ответственности, поскольку гранитная пыль не должна выходить за пределы санитарной зоны.

Ранее зеленый снег появился в Первоуральске Свердловской области из-за аварии на химическом предприятии «Русский хром 1915». Прокуратура установила, что дренажную скважину предприятия остановили на плановый осмотр, из-за чего произошел излив хромсодержащих вод на рельеф местности. От предприятия потребовали устранить последствия происшествия, а также нарушения, которые к нему привели.

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