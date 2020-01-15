Малкин отдал «слепой» голевой пас и прослыл «трехглазым русским»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд» и вызвал восхищение одноклубника Брайана Раста. Видео появилось на YouTube-канале Sportsnet.

Во втором периоде встречи «слепая» передача Малкина за спину помогла отличиться Расту. После матча форвард отдал должное российскому одноклубнику. Малкин прослыл «трехглазым русским, родившимся не в этом мире», — именно так назвал россиянина Раст.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 7:3. Команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 63 очка в 46 матчах.

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