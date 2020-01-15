Кудрин пригрозил проверить эффективность «Газпрома» и «Ростеха»

В ближайшие годы главной задачей Счетной палаты станет изучение эффективности госкомпаний и госкорпораций. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин. В частности, он пригрозил проверить эффективность «Газпрома», РЖД и «Ростеха», передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Долгое время: 10 лет памяти Е.Т. Гайдара».

По словам Кудрина, в настоящее время Счетная палата играет достаточно скромную роль — только проверяет, как расходуются средства из бюджета. Однако вскоре ведомство начнет оценивать стратегии развития и расходования денег. Также он подчеркнул, что считает проблемами избыточное вмешательство государства в экономику и бюрократизм.

Ранее на сессии «Современная денежная теория: новый взгляд» министр экономического развития Максим Орешкин поспорил с известным американским экономистом Кеннетом Рогоффом, который усомнился в независимости Центробанка России. Орешкин отметил, что Банк России даже более независим, чем Федеральная резервная система США или Европейский центробанк.

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XI Гайдаровский форум проходит 15-16 января в Москве. Он посвящен теме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Его посетят 14,7 тысячи участников, в том числе 600 спикеров из более чем 30 стран. Среди них ученые, политики, представители финансовых кругов и бизнеса. От России примут участие первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС, мероприятия проходят в здании академии), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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