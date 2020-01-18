«Брайтон» на своем поле сыграл вничью с новичком АПЛ

«Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 1:1. На 38-й минуте «чаек» вывел вперед Леандро Троссард. Равенство на 75-й минуте восстановил Джек Грилиш.

«Брайтон» набрал 25 очков и занимает 14-е место в чемпионате. В активе новичка АПЛ «Астон Виллы» 22 очка, команда располагается на 18-й позиции.

В следующем туре «Брайтон» 21 января на выезде сыграет с «Борнмутом». «Астон Вилла» в тот же день на своем поле примет «Уотфорд».

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