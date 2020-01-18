Раскрыты методы борьбы с рекламой по телефону

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыли методы борьбы с нежелательной рекламой по телефону. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам экспертов, сперва необходимо убедиться, что человек не давал разрешение на получение СМС-рассылки или телефонных звонков от той или иной организации. Такие положения могут содержаться в договорах с компаниями и нередко остаются незамеченными заключающими их пользователями услуг.

Если человек убедился в том, что он не давал согласия на телефонную рекламу, он вправе потребовать от ее распространителя прекратить рассылку или звонки. Если этого не происходит, абоненту следует обратиться в УФАС.

К жалобе необходимо приложить доказательство получения рекламы: фото дисплея телефона, распечатку электронной почты или запись звонка. Также нужна выписка от оператора связи, подтверждающая поступление СМС или звонка.

Эксперты отмечают, что в случае выигрыша абонентом дела, штрафы с юридических лиц могут достигать 500 тысяч рублей. Если компания не исполняет требование суда, штраф может быть выписан повторно.

Ранее ФАС признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, не соответствующей закону «О рекламе». Представители ведомства объяснили это тем, что в рекламе было использовано утверждение о превосходстве товара, однако критерии, по которым осуществлялось сравнение, размещались на незначительной площади кадра и демонстрировались три секунды.

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