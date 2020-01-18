Отец Нурмагомедова признался в любви к «Спартаку» и вызвал споры среди фанатов

Отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в Instagram признался в любви к московскому «Спартаку», чем вызвал споры среди фанатов.

Нурмагомедов-старший выложил снимок, на котором футболисты московской команды Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев поддержали его сына. Он назвал «Спартак» родным клубом и написал, что более 50 лет поддерживает красно-белых.

Некоторые юзеры отрицательно отнеслись к словам Нурмагомедова-старшего, посчитав, что тот должен болеть за махачкалинский «Анжи». «Я болею за свою семью и за Дагестан. Остальное мясо, мусор, кони», — писали они. Другие, наоборот, поддержали тренера: «"Анжи" зачем ему, в СССР не было "Анжи", все болели за "Спартак"», «За "Спартак" болеют по-особенному, прекрасно понимаю вас».

Руководство «Анжи» заявило о проблемах с финансированием в сезоне-2018/2019. На фоне долгов команда вылетела из Российской премьер-лиги. Позже махачкалинцам отказали в лицензии на выступление в Футбольной национальной лиге.

На данный момент «Анжи» выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и по итогам 18-го тура располагается на предпоследнем 15-м месте.

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