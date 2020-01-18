Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией

В Киеве оценили возможный исход при отсутствии контракта с Россией о транзите газа в Европу. Об этом в своем Facebook-аккаунте рассказал глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

По его словам, если бы оператор ГТС не отделился от «Нафтогаза», а украинские власти не подписали бы контракт о транзите с Россией, тарифы на транспортировку газа для потребителей Украины могли бы вырасти в четыре раза. «Наличие же нового контракта позволило НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — прим. «Ленты.ру») даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей», — подчеркнул Макогон.

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Глава ГТС Украины напомнил, что Болгария и Румыния продолжают получать платежи от «Газпрома» за транзит газа, так как у них до 2030 и 2024 годов соответственно действуют долгосрочные договоры по принципу «качай или плати». В связи с этим даже при отсутствии транзита они получают полную оплату, рассказал он. В то же время наибольшие убытки от запуска газопровода «Турецкий поток» терпит Молдова — у нее остался транзит фактически только для Румынии, который также может скоро прекратиться в случае поставок газа в Бухарест со стороны Болгарии.

Ранее Макогон подсчитал, что потери из-за «Турецкого потока» для Украины составят 15 миллиардов кубометров транзита газа. По его словам, новый газопровод — проект «без экономического смысла, но с большой политической составляющей».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили «Турецкий поток» 8 января. Газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров. Одна предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — в европейские страны.

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