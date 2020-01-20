США захотели покончить с «родильным туризмом»

Администрация президента США Дональда Трампа собирается покончить с практикой «родильного туризма» — путешествий в страну с целью дать гражданство рожденному в ее границах ребенку. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Власти США захотели добиться того, чтобы иностранцы не могли пользоваться нормой, предусмотренной 14-й поправкой Конституции: по ней любой человек, родившийся на территории страны, получает ее гражданство.

«Перемены нужны, чтобы обеспечить национальную безопасность и пресечь криминальную активность, связанную с индустрией "родильного туризма"», — заявил собеседник издания.

Как указывает Axios, миграционная статистика каждый год насчитывает примерно 33 тысячи детей, рожденных в рамках этой практики. Большинство беременных «туристок» приезжают из Китая, России и Нигерии. Согласно поправкам, Госдеп США сможет отказывать в рабочих и туристических визах тем, кого заподозрят в «родильном туризме». Однако пока неясно, что именно будет служить основанием для таких подозрений — беременность женщины или же ее гражданство.

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Как указывает другой источник, одна эта мера не сможет предотвратить туризм ради родов — большинство матерей въезжают в США вторично, получив визу в более ранних туристических или рабочих поездках. Но, как подчеркнули в администрации, важным шагом будет признать, что это непозволительно.

Американский президент Дональд Трамп собирался отменить выдачу гражданства по праву рождения детям иностранцев еще осенью 2018 года. По его словам, достаточно остановить это «нелепое правило» одним президентским указом.

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