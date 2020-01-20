Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом стало известно со слов высокопоставленного чиновника из Москвы, передает ТАСС.

«Контакт с российской стороной искал сам Джонсон (...), о каких-то резких заявлениях и речи не было», — рассказал источник. По его словам, основной посыл британского премьера — попытка улучшить отношения с Россией.

Лидеры стран общались 19 января, на конференции по Ливии в Берлине. Отмечается, что Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле 2019 года.

В декабре Джонсон рассказал об ужасных проблемах в отношении Лондона и Москвы. «Мы хотим лучших коммерческих отношений, мы хотим больше торговых связей, но это всегда так разочаровывает», — посетовал премьер.

Отношения между Великобританией и Россией ухудшились после попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018-го. По версии британских властей, она была санкционирована высшим руководством России, а в операции принимали участие сотрудники ГРУ. Москва отрицает причастность к покушению.

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