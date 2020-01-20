Сумасшедшая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать волевую победу

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс» и помог команде одержать волевую победу. Видео появилось на сайте лиги.
«Пингвинс» проигрывали со счетом 0:3, но сумели отыграться и выиграть матч — 4:3. Победную шайбу забросил нападающий Брайан Раст, которому ассистировал Малкин. Россиянин отдал пас не глядя. В Twitter команды назвали передачу хоккеиста сумасшедшей.
«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 67 очков в 49 матчах.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!