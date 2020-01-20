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Нужда в новых квартирах Москвы пошла на спад

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Нужда в новых квартирах на первичном рынке Москвы пошла на спад. В 2019 году в столице было заключено 78 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) — на четыре процента меньше, чем годом ранее. Падение спроса зафиксировано впервые за последние четыре года, говорится в материале портала ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Средняя цена квадратного метра в пределах «старой» Москвы выросла на 4,6 процента и составила 208,5 тысячи рублей (без учета объектов элитного сегмента). В Новой Москве «квадрат» подорожал на 12,6 процента. Его средняя стоимость достигла 129,7 тысячи рублей. При этом рост цен наблюдался на фоне снижения объема предложения (минус шесть процентов лотов).

Средняя площадь приобретенного жилья в новостройках в пределах МКАД (Московская кольцевая автодорога) — 56,9 квадратного метра. Для Новой Москвы данный показатель составил 49,8 «квадрата». Свыше 50 процентов сделок заключалось с помощью ипотеки.

К причинам увеличения стоимости жилья эксперты относят обязательный переход на эскроу-счета, а также улучшение транспортной доступности. В частности, это открытие нескольких станций метро Сокольнической линии и активное расширение дорожной сети.

Ранее специалисты рынка недвижимости заявили, что жилье в российских новостройках в 2020 году подорожает в среднем на десять процентов, а «вторичка» — на шесть процентов.

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