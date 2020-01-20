Нужда в новых квартирах Москвы пошла на спад

Нужда в новых квартирах на первичном рынке Москвы пошла на спад. В 2019 году в столице было заключено 78 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) — на четыре процента меньше, чем годом ранее. Падение спроса зафиксировано впервые за последние четыре года, говорится в материале портала ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Средняя цена квадратного метра в пределах «старой» Москвы выросла на 4,6 процента и составила 208,5 тысячи рублей (без учета объектов элитного сегмента). В Новой Москве «квадрат» подорожал на 12,6 процента. Его средняя стоимость достигла 129,7 тысячи рублей. При этом рост цен наблюдался на фоне снижения объема предложения (минус шесть процентов лотов).

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Средняя площадь приобретенного жилья в новостройках в пределах МКАД (Московская кольцевая автодорога) — 56,9 квадратного метра. Для Новой Москвы данный показатель составил 49,8 «квадрата». Свыше 50 процентов сделок заключалось с помощью ипотеки.

К причинам увеличения стоимости жилья эксперты относят обязательный переход на эскроу-счета, а также улучшение транспортной доступности. В частности, это открытие нескольких станций метро Сокольнической линии и активное расширение дорожной сети.

Ранее специалисты рынка недвижимости заявили, что жилье в российских новостройках в 2020 году подорожает в среднем на десять процентов, а «вторичка» — на шесть процентов.

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