Названы первоочередные задачи нового премьер-министра России

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его правительство в первую очередь должны будут проявить лидерские качества, изменить отношение к предпринимателям, повысить открытость экономики и заняться борьбой с коррупцией. Такие задачи для нового кабмина перечислил профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин в колонке для принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости».

По его мнению, недостаточно лишь четко выполнять поручения президента Владимира Путина. «Чтобы рост начался, чтобы что-то задвигалось, нужны лидерские усилия и в отсутствие больших реформ», — считает экономист.

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Помимо этого, новый премьер, возможно, найдет нужные слова, которые поменяют отношение властей к бизнесу, полагает Сонин. «Чтобы перейти к росту, бизнесу нужны поводы для оптимизма. Задача премьер-министра — наладить постоянный поток этих поводов», — добавил он.

Первоочередной задачей является и борьба с коррупцией, поскольку правительство Дмитрия Медведева, по мнению Сонина, серьезно подрывало оптимизм в этом вопросе.

Правительство во главе с Медведевым было отправлено в отставку 15 января, бывший премьер перешел на работу в Совет безопасности России и сохранил полномочия лидера партии «Единая Россия». Михаил Мишустин, бывший руководитель Федеральной налоговой службы, официально возглавил кабмин 16 января, сообщив, что определится с назначениями после консультаций, которые должны состояться в ближайшие дни.

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