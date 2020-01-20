Тренер Нурмагомедова восхвалил Макгрегора после победы за 40 секунд

Американский тренер Хавьер Мендес, под началом которого занимается российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов, прокомментировал выступление ирландца Конора Магкрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Мендес восхвалил выступление ирландского боца. Он отметил, что ирландцу удалось одержать победу в уникальном стиле — Макгрегор нокаутировал соперника за 40 секунд. Специалист также добавил, что не удивлен желанием главы UFC Дэйны Уайта организовать второй бой Макгрегора с его подопечным — 31-летним Нурмагомедовым.

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По мнению американца, второй поединок между спортсменами — крупнейший из тех, что можно провести в современном MMA. «Он побьет рекорды всех последних наиболее денежных боев», — убежден Мендес. Однако тренер подчеркнул, что Нурмагомедов в первую очередь сосредоточен на поединке с американцем Тони Фергюсоном. Их бой за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 19 апреля.

19 января на турнире UFC 246 Макгрегор победил американского бойца Дональда Серроне. Ирландец отправил оппонента в технический нокаут за 40 секунд противостояния. При этом ирландец применил удары плечом в клинче и разбил нос сопернику. Всего меньше чем за минуту Макгрегор нанес 19 значимых ударов и не пропустил ни одного.

Для Макгрегора победа в октагоне стала первой с 2016 года. Осенью 2018-го он уступил Нурмагомедову в поединке за чемпионский пояс.

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