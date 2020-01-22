Американские баскетболисты устроили массовую драку во время матча

Баскетболисты команд Университета Канзаса и Университета Канзас Стэйт устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата студенческой лиги. Видео появилось на YouTube-канале PSC Highlights.
Потасовка произошла в концовке встречи из-за неспортивного поведения игрока Канзас Стэйт (в баскетболе не принято предпринимать активные действия в конце матча в том случае, если одна из команд ведет в счете с большим отрывом — прим. «Ленты.ру»), который совершил перехват, а затем попал под блок-шот соперника. Вскоре к драке присоединились запасные обеих команд.
Встреча завершилась победой Канзаса со счетом 81:59.
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