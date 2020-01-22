Украина потребовала денег в Давосе

Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.

Он потребовал, чтобы после ВЭФ республика получила хотя бы два-три инвестиционных проекта на 100-200 миллионов долларов. Иначе, заметил Арахамия, в Давос незачем ехать.

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Юбилейный, 50-й по счету, форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Деловая программа мероприятия насчитывает порядка 400 сессий, на которых выступят более 600 спикеров. Президент Украины Владимир Зеленский также прилетел в Швейцарию. Его выступление намечено на 22 января, запланированы и встречи с гостями форума.

Накануне в Давосе выступил президент США Дональд Трамп. В ходе своей речи он рассказал о переживающей бум американской экономике и призвал не слушать экологических активистов. До этого он сообщил, что приехал в Европу за сотнями миллиардов долларов инвестиций.

В ноябре 2019 года Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме призвал зарубежных инвесторов вкладывать средства в Украину, поскольку республика, по его словам, является «одним из самых привлекательных стартапов в мире».

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