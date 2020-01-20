В слабости украинской экономики обвинили Россию

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обвинил Россию в слабости украинской экономики. По мнению топ-менеджера, ее причиной стали прежние контракты его компании с «Газпромом» — на поставку и транзит газа. Об этом Витренко написал в Facebook.

«Они [газовые контракты 2009 года] были важнейшим фактором, который влиял на экономику Украины на протяжении 11 лет. По подсчетам, если сравнивать с европейскими нормами, работа по этим контрактам, особенно во времена Януковича, стоила Украине десятки миллиардов долларов и фактически лишила 40-миллионную нацию стабильного экономического роста», — отметил Витренко.

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По его словам, соглашения на 250 миллиардов долларов были одними из самых крупных в истории человечества. Подписи под ними поставили тогдашние премьер-министры обеих стран — Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Впоследствии Тимошенко была осуждена за превышение полномочий — суд счел, что она не могла заключать подобные сделки на таких условиях.

Вместе с тем, по словам Витренко, перемены в отношениях между «Нафтогазом» и «Газпромом» привели к экономическому росту на Украине. По итогам 2019 года гривна стала лидером среди мировых валют по темпам роста курса.

В конце 2019 года стороны продлили контракт на транзит российского газа через территорию Украины на пять лет. «Нафтогаз» в этой схеме выступит посредником между «Газпромом» и недавно созданным оператором газотранспортной системы Украины.

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