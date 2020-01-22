Глава РУСАДА предложил варианты решения проблем с Московской лабораторией

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил варианты решения проблем с Московской антидопинговой лабораторией, которую Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило от работы. Его слова приводит Sport24.

По словам Гануса, РУСАДА готово вести анализ биоматериалов атлетов в иностранных лабораториях. «Мы отрабатывали логистику, и у нас все налажено», — заметил функционер. Он подчеркнул при этом, что работа за границей обойдется организации дороже.

Ганус также заявил, что решение WADA не стало неожиданностью. Он объяснил, что если раньше наблюдались нарушения с «банками, царапинами и подменами содержимого», то теперь речь идет об изменении баз данных лаборатории.

Ранее 22 января стало известно, что Московская лаборатория временно лишена лицензии на работу с биологическими паспортами спортсменов. Решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!