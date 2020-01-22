WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По информации источника, лаборатория не сможет проводить анализы образцов крови и выполнять другие действия, связанные с биологическими паспортами спортсменов. Решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретило стране проводить такие соревнования. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Разбирательство продолжится в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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