В РУСАДА рассказали о проблемах с тестированием российских спортсменов

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о проблемах с допинг-тестированием спортсменов, с которыми организация столкнулась в 2019 году. Ее слова приводит ТАСС.

Как отмечает Пахноцкая, РУСАДА выявило 312 случаев нарушения атлетами правил доступности для допинг-контроля. «В 239 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 73 — о непредоставлении информации о местонахождении», — заявила она. Фамилии нарушивших правила спортсменов не называются.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все спортсмены, которые состоят в пуле тестирования, обязаны предоставлять информацию о своем местонахождении. Для этого используется система ADAMS. В случае если атлет трижды за календарный год нарушает правила доступности, ему грозит дисквалификация на срок до четырех лет.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) для начала разбирательства с РУСАДА. До вердикта CAS санкции WADA не будут действовать.

9 декабря 2019 года WADA на четыре года отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с назначенными санкциями.

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